Релакс над небом: фантастична зона відпочинку у Сан-Франциско
Архітекторка Мері Баренсфельд створила чудовий оглядовий майданчик. Він дарує просто неймовірну панораму на одне з найвідоміших міст світу.
Джерело:Designboom
Проєкт має форму архітектурного ландшафту, що перетікає з деталі на деталь. Кедрові колоди, сталевий басейн та бетонні "носи" конструкції гармонійно поєдналися в одну систему.
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Оглядовий майданчик було створено на замовлення бейсбольної зірки. Звідси відкривається чудовий вид на затоку Сан-Франциско та міст Золоті ворота.
Неймовірна панорама / Фото Designboom
Консольні трикутники відділяють гриль у верхній зоні майданчика.
Як виглядає мрія / Фото Designboom
Цей майданчик став гордістю свого творця та власника. Він подарує своїм гостям багато чудових миттєвостей життя.
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