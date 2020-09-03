Этот ресторан открыли рядом с побережьем Тихого океана в Мексике, а его интерьер сочетает в себе японские и мексиканские архитектурные техники. Крыша в ресторане сделана из соломы и немного приподнята над самим помещением. Больше о заведении в Мексике – читайте в материале.

Ресторан имеет название Kakurega Omakase и является частью отеля из портового городка Пуэрто-Эскондидо, который славится серфингом, сообщает Dezeen.

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Архитекторы представляли заведение как большое бунгало. К тому же во время строительства была использована известная технология местного строительства "палапа", что является традиционным способом строительства в регионе Оаксакан. Вместо соломы здесь используют слои пальмовых ветвей.



Дерево и кирпич – основные материалы при строительстве этого ресторана / Фото Dezeen

Чтобы добавить сюда японского дизайна, TAX Architects остановили свой выбор на почерневших деревянных балках, которые здесь сделаны с использованием традиционной японской техники обжига дерева.



Обожженное дерево устойчивее по перепаду температур / Фото Dezeen

Ресторан состоит из двух уровней. В частности, имеет кирпичные стены на первом, которые изготовлены из красноватой глины. Ее получают и выжигают местные предприятия.

Чуть ниже уровня земли расположилась кухня и стойка, а наверху разместили зал для посетителей.



Ресторан дополняет керамическая посуда / Фото Dezeen

Не имея стен и окон, конструкция под открытым небом позволяет океанскому бризу естественным образом охлаждать пространство.



Первый этаж здесь кирпичный / Фото Dezeen

Кухня в ресторане японская, а серия деревянных барных стульев с ткаными спинками и сиденьями дополняет интерьер наряду с керамическими чашами, тарелками и ткаными светильниками.

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Ресторан состоит из двух уровней / Фото Dezeen