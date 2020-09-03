Цей ресторан відкрили поряд з узбережжям Тихого океану в Мексиці, а його інтер'єр поєднує у собі японські та мексиканські архітектурні техніки. Дах в ресторані зроблений з соломи та трохи піднятий над самим приміщенням. Більше про заклад в Мексиці – читайте в матеріалі.

Ресторан має назву Kakurega Omakase та є частиною готелю з портового містечка Пуерто-Ескондідо, що славиться серфінгом, повідомляє Dezeen.

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Архітектори уявляли заклад як велике бунгало. До того ж під час будівництва було використано відому технологію місцевого будівництва "палапа", що є традиційним способом будівництва в регіоні Оаксакан. Замість соломи тут використовують шари пальмових гілок.



Дерево та цегла – основні матеріали при будівництві цього ресторану / Фото Dezeen

Щоб додати сюди японського дизайну, TAX Architects зупинили свій вибір на почорнілих дерев'яних балках, які тут зроблені із використанням традиційної японської техніки обпалювання дерева.



Обпалене дерево стійкіше щодо перепаду температур / Фото Dezeen

Ресторан складається з двох рівнів. Зокрема, має цегляні стіни на першому, які виготовлені з червонуватої глини. Її отримують і випалюють місцеві підприємства.

Трохи нижче рівня землі розташувалась кухня та стійка, а нагорі розмістили зал для відвідувачів.



Ресторан доповнює керамічний посуд / Фото Dezeen

Не маючи стін і вікон, конструкція просто неба дозволяє океанському бризу природним чином охолоджувати простір.



Перший поверх тут цегляний / Фото Dezeen

Кухня в ресторані японська, а серія дерев'яних барних стільців із тканими спинками та сидіннями доповнює інтер'єр поряд із керамічними чашами, тарілками та тканими світильниками.

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Ресторан складається з двох рівнів / Фото Dezeen