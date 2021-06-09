Недавно на исторической улице Виа дель Корсо в Риме открылся Apple Store. Его особенностью является невероятный дизайн, окутанный историей и изысканностью. В этой старинной постройке еще в 16 веке была церковь и монастырь.

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Нынешнее здание Палаццо Мариньоли было построена между 1873 и 1878 годами и служило домом для маркиза Филиппо Мариньоли. В свое время здесь также разместилось Caffè Aragno – известное место сбора художников.

Невероятную реновацию провела архитектурная студия Foster + Partners. Компании удалось подчеркнуть исторические особенности здания и открыть центральный дворик для посетителей.



Удобный и продуманный интерьер / Фото Dezeen

Большие потолочные картины начала 1900-х годов, выполненные Фабио Циполлой и Этторе Балерини, были восстановлены и встроенные над мраморными интерьерами между потолочными панелями.

Современный вид исторического здания / Фото Dezeen

Идея заключалась в том, чтобы отметить различные аспекты и сферы истории этого здания, – отметил партнер Foster + Partners Луис Матфания.



Восстановили расписанный вручную потолок / Фото Dezeen

Г-образный дом организован вокруг большого внутреннего дворика, который студия открыла для приветствия посетителей при входе в здание. Камфорные деревья, оливковые деревья и виноградные лозы были размещены по всей террасе для создания особенной атмосферы.

Внутренние помещения имеют просторный и изысканный дизайн. Белый мрамор был использован во всем интерьере Apple Via del Corso. Между тремя торговыми залами вместо перегородок использовали большие окна, что дают возможность увидеть соседние комнаты.