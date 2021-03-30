Резиденция и устойчивый кампус: многофункциональный комплекс для молодежи
В центре Амстердама разработали универсальный устойчивый кампус. Здесь можно разместить 800 студентов. Это прекрасное место, которое окажет положительное влияние на городскую среду.
Источник:Archdaily
Одним из главных достижений нового комплекса является предоставление местности Равель новой идентичности, объединяя городской и культурный климат в Амстердаме. В проекте стимулируется и поощряется использование велосипедов и общественного транспорта.
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Объединяя городские пространства и изменяя архитектурные идентичности, архитекторы сочетают функции кампуса и обеспечивают жизнеспособную и приятную среду жизни и труда в зеленой городской среде.
Площадь проекта составляет 24,5 тысячи квадратных метров / Фото Аrchdaily
Ravel Residence – это долговечное здание, сформированое благодаря детальному вниманию к гибкости, подлежащее вторичной переработке. Долгосрочное обеспечение качества достигается благодаря тщательному управлению энергетическими, экологическими и социальными услугами.
Спортивная площадка на крыше / Фото Аrchdaily
Студенческое жилье – это в первую очередь жилье для молодых людей, которые находятся в начале своей карьеры. Резиденция Ravel стала большим студенческим городком в городском районе, который имеет международную привлекательность.
Пространство для отдыха / Фото Аrchdaily
Студенческий кампус обеспечивает все, что нужно студенту для приятного и комфортного проживания. Есть кабинеты для индивидуального или коллективного пользования, фудкорты и совместные гостинные или уютная частная столовая.
Внутреннее пространство / Фото Аrchdaily
Для комфорта молодых жителей на территории комплекса разместили прачечную, большое помещение для хранения велосипедов и внутренний дворик, а также уникальную спортивную площадку, установленную на крыше здания.
Вид с высоты птичьего полета / Фото Аrchdaily
Многофункциональный комплекс – это смесь государственных и частных функций, что дополнена двумя отдельными открытыми пространствами, каждое из которых имеет свой характер. Новейшее пространство в Амстердаме обеспечивает приятную среду обитания.
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