В центре Амстердама разработали универсальный устойчивый кампус. Здесь можно разместить 800 студентов. Это прекрасное место, которое окажет положительное влияние на городскую среду.

Одним из главных достижений нового комплекса является предоставление местности Равель новой идентичности, объединяя городской и культурный климат в Амстердаме. В проекте стимулируется и поощряется использование велосипедов и общественного транспорта.

Интересно Соответствие современности руками студентов: невероятная реконструкция площади в Хорватии

Объединяя городские пространства и изменяя архитектурные идентичности, архитекторы сочетают функции кампуса и обеспечивают жизнеспособную и приятную среду жизни и труда в зеленой городской среде.

Площадь проекта составляет 24,5 тысячи квадратных метров / Фото Аrchdaily

Ravel Residence – это долговечное здание, сформированое благодаря детальному вниманию к гибкости, подлежащее вторичной переработке. Долгосрочное обеспечение качества достигается благодаря тщательному управлению энергетическими, экологическими и социальными услугами.

Спортивная площадка на крыше / Фото Аrchdaily

Студенческое жилье – это в первую очередь жилье для молодых людей, которые находятся в начале своей карьеры. Резиденция Ravel стала большим студенческим городком в городском районе, который имеет международную привлекательность.

Пространство для отдыха / Фото Аrchdaily

Студенческий кампус обеспечивает все, что нужно студенту для приятного и комфортного проживания. Есть кабинеты для индивидуального или коллективного пользования, фудкорты и совместные гостинные или уютная частная столовая.

Внутреннее пространство / Фото Аrchdaily

Для комфорта молодых жителей на территории комплекса разместили прачечную, большое помещение для хранения велосипедов и внутренний дворик, а также уникальную спортивную площадку, установленную на крыше здания.

Вид с высоты птичьего полета / Фото Аrchdaily

Многофункциональный комплекс – это смесь государственных и частных функций, что дополнена двумя отдельными открытыми пространствами, каждое из которых имеет свой характер. Новейшее пространство в Амстердаме обеспечивает приятную среду обитания.