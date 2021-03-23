Главная площадь хорватского города Шибеник испытывает невероятные изменения. Проект создали студенты архитектурного факультета Загребского университета.

Новая главная площадь Шибеника спроектирована как интегрированное городское, социальное и инфраструктурное пространство, что создает открытый диалог между средневековым и современным городом.

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Сначала Поляна – так называется площадь – была равнинной вершиной скалистого мыса прямо перед средневековыми городскими воротами.

Гармония истории и современности / Фото Archdaily

Специфическая пространственная конфигурация площади приобрела окончательные очертания в конце 1800-х годов.

Уличный комфорт / Фото Archdaily

Студенты-архитекторы Загребского университета превратили Поляну в динамичное пространство, которое станет центральным связующим механизмом для городских общественных мест.

Замечательное пространство для прогулки и встреч / Фото Archdaily

Пространственные "складки" образуют места социальных сборов: открытые трибуны и сцены, мостик, навес и фонтан.

Новая площадь – замечательный проект хорватских студентов, который будет способствовать единению общества и служить будущим поколениям.