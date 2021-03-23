Соответствие современности руками студентов: невероятная реконструкция площади в Хорватии
Главная площадь хорватского города Шибеник испытывает невероятные изменения. Проект создали студенты архитектурного факультета Загребского университета.
Источник:Archdaily
Новая главная площадь Шибеника спроектирована как интегрированное городское, социальное и инфраструктурное пространство, что создает открытый диалог между средневековым и современным городом.
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Сначала Поляна – так называется площадь – была равнинной вершиной скалистого мыса прямо перед средневековыми городскими воротами.
Гармония истории и современности / Фото Archdaily
Специфическая пространственная конфигурация площади приобрела окончательные очертания в конце 1800-х годов.
Уличный комфорт / Фото Archdaily
Студенты-архитекторы Загребского университета превратили Поляну в динамичное пространство, которое станет центральным связующим механизмом для городских общественных мест.
Замечательное пространство для прогулки и встреч / Фото Archdaily
Пространственные "складки" образуют места социальных сборов: открытые трибуны и сцены, мостик, навес и фонтан.
Новая площадь – замечательный проект хорватских студентов, который будет способствовать единению общества и служить будущим поколениям.
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