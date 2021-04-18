Дома в лесу обладают особым шармом. Как архитекторам Powerhouse Company удалось использовать его на максимум – читайте в материале.

Вилла JM – это возможность наслаждаться неповторимым естественным видом. Каменная конструкция гармонично взаимодействует с пространством и образует уютный внутренний дворик.

Интересно Сказка, в которой можно побывать: удивительный японский отель, что очаровывает с первого взгляда

Большие панорамные окна гарантируют визуальный доступ к красивому лесу, которым славится юг страны.

Сказочный пейзаж / Фото Archdaily

Взаимодействие камня и дерева придает глубины дизайну одноэтажного виллы. Материалы прекрасно сочетают строгие линии и соблазнительные изгибы.

Жизнь в объятиях природы / Фото Archdaily

Общая площадь дома составляет 400 квадратных метров. Внутренний сад со стеклянными стенами превращает окружающий пейзаж в бытовой контекст. В небольшой пристройке размещен велосипедный гараж, собачьи помещения и крытая автостоянка.

Дом, в который хочется возвращаться / Фото Archdaily

Этот дом стал яркой иллюстрацией максимального взаимодействия со сказочной окружающей средой и минималистичного изящества.