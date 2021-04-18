Романтика Нидерландов: сказочная лесная вилла, которая укачивает спокойствием
Дома в лесу обладают особым шармом. Как архитекторам Powerhouse Company удалось использовать его на максимум – читайте в материале.
Источник:Archdaily
Вилла JM – это возможность наслаждаться неповторимым естественным видом. Каменная конструкция гармонично взаимодействует с пространством и образует уютный внутренний дворик.
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Большие панорамные окна гарантируют визуальный доступ к красивому лесу, которым славится юг страны.
Сказочный пейзаж / Фото Archdaily
Взаимодействие камня и дерева придает глубины дизайну одноэтажного виллы. Материалы прекрасно сочетают строгие линии и соблазнительные изгибы.
Жизнь в объятиях природы / Фото Archdaily
Общая площадь дома составляет 400 квадратных метров. Внутренний сад со стеклянными стенами превращает окружающий пейзаж в бытовой контекст. В небольшой пристройке размещен велосипедный гараж, собачьи помещения и крытая автостоянка.
Дом, в который хочется возвращаться / Фото Archdaily
Этот дом стал яркой иллюстрацией максимального взаимодействия со сказочной окружающей средой и минималистичного изящества.
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