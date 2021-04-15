Токійській компанії Klein Dytham Architecture вдалося створити просто вражаючу будівлю для готелю в Японії. Споруда стала простором, який не захочеться покидати.

PokoPoko – це затишний відпочинковий клуб, який зі всіх сторін оточений густим лісом. Він є частиною готелю Risonare Nasu, який розташований у сільській місцевості поблизу вулканів Насу.

Цікаво Дім художника: фото чарівної вілли в оточенні зелені та води

Концепція проєкту полягала в створенні казкової будівлі на галявині.

В обіймах лісу / Фото Dezeen

Нова будівля стала місцем, яка одразу привертає увагу та спонукає залишитися тут якомога довше.

Затишок спонукає до спілкування / Фото Dezeen

Будинок клубу отримав свою форму від японського слова poko-poko, яке означає звук бамбукового пагону, що вискакує з-поміж дерев.

Насолода спокоєм / Фото Dezeen

PokoPoko стане центром активності та простором для відпочинку гостей. Тут можна зануритися у галасливі забави з дітьми або насолодитися неквапливим читанням біля каміну.

Повна релаксація / Фото Dezeen

PokoPoko – це чудове місце, де можна зайнятися улюбленими справами та відчути натхнення, яким оповиває природа.