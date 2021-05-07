Архитекторы из büro für bauform создали отличный вариант для квартиры в Нюрнберге, который может "оживить" любой жилой багатоквартний дом.
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Сад на крыше – это отличное решение для любого дома. Зеленые насаждения улучшают качество воздуха и охлаждают здание.
Обычный жилой дом / Фото Archdaily
Кроме этого, сад на крыше способствует социализации: совместное выращивание растений очень объединяет жителей и дает положительное социальное взаимодействие.
Замечательное пространство для дома / Фото Archdaily
Еще одно преимущество садов на крыше – экономическая целесообразность. Таким образом, решение немецких архитекторов может стать универсальным для домов всего мира, ведь имеет множество преимуществ.
Личная природа среди города / Фото Archdaily