Архітектори з büro für bauform створили чудовий варіант для квартири в Нюрнберзі, який може "оживити" будь-який житловий багатоквартний будинок.
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Сад на даху – це чудове рішення для будь-якого будинку. Зелені насадження покращують якість повітря та охолоджують будівлю.
Звичайний житловий будинок / Фото Archdaily
Окрім цього, сад на даху сприяє соціалізації: спільне вирощування рослин дуже об'єднує мешканців та дає позитивну соціальну взаємодію.
Чудовий простір для будинку / Фото Archdaily
Ще одна перевага садів на даху – економічна доцільність. Таким чином рішення німецьких архітекторів може стати універсальним для будинків всього світу, адже має безліч переваг.
Особиста природа серед міста / Фото Archdaily