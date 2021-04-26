"Резиденция Бабулал" – это частный дом, окруженный лесом и травянистой поляной. Он расположен неподалеку от городка Чапел Хилл. Вилла спроектирована как дом для семейства из четырех человек.

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Дом имеет уникальную форму крыши, что позволило полностью покрыть его солнечными батареями.



Замечательный экологичный проект / Фото Сontemporist

В задней части одноэтажного дома размещен невероятный камин. Его удачное расположение позволяет греться у огня и наслаждаться окружающими лугами. Рядом также есть крытая терраса с вентиляторами на открытом воздухе.



Уют и комфорт / Фото Сontemporist

Стеклянные двери были включены в дизайн дома, чтобы соединить внутренние пространства с улицей. Внутри интерьеры наполнены высокими потолками и панорамными окнами, которые полностью раздвигаются, предоставляя прямой доступ к природе.