"Резиденція Бабулал" – це приватний дім, оточений лісом та трав'янистою галявиною. Він розташований неподалік від містечка Чапел Хілл. Вілла спроєктована як будинок для сімейства з чотирьох осіб.

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Будинок має унікальну форму даху, що дозволило повністю покрити його сонячними батареями.



Чудовий екологічний проєкт / Фото Сontemporist

У задній частині одноповерхового будинку розміщено неймовірний камін. Його вдале розташування дозволяє грітися біля вогню та насолоджуватися навколишніми луками. Поруч є також крита тераса з вентиляторами на відкритому повітрі.



Затишок та комфорт / Фото Сontemporist

Скляні двері були включені до дизайну будинку, щоб з'єднати внутрішні простори з вулицею.

Всередині інтер'єри наповнені високими стелями та панорамними вікнами, що повністю розсуваються, надаючи прямий доступ до природи.