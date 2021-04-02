Наступление теплой весны побуждает мечтать о том, чтобы покинуть квартиру и поселиться в уютном доме где-то в Италии. О неприхотливом доме, который позволит разнежиться – читайте в материале.

Студия Contini спроектировала уютный семейный дом, который позволит насладиться неторопливой жизнью. Он расположен в поселке Монтичелли, недалеко от Милана.

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Дизайн этого жилого дома характеризуется наличием трех внутренних двориков, каждый из которых имеет различные размеры и функции.

Роскошная местность / Фото Archdaily

Центральное открытое пространство способствует благосостоянию внутреннего климата, обеспечивая естественную вентиляцию внутренних помещений в течение лета и приток солнца в зимний период.

Открытые пространства – основная идея дизайнеров / Фото Archdaily

Артикуляция пространств и расположение отверстий является результатом тщательного исследования. Целью было определить множество визуальных взаимосвязей между внутренними пространствами и окружением, обрамляя различные части пейзажа из каждой комнаты.

Бассейн – обязательный атрибут итальянской виллы / Фото Archdaily

Основной идеей дизайна является прогрессивное открытие внутренних пространств, которые вращаются вокруг центрального внутреннего дворика.

Этот дом – отличное место, где можно отдохнуть от шумного города и насладиться неторопливостью и спокойствием.