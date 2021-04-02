Настання теплої весни спонукає мріяти про те, щоб покинути квартиру та оселитися в затишному домі десь в Італії. Про невибагливий дім, який дозволить розніжитись – читайте у матеріалі.

Студія Contini спроєктувала затишний сімейний будинок, який дозволить насолодитися неквапливим життям. Він розташований у селищі Монтічеллі, неподалік від Мілана.

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Дизайн цього житлового будинку характеризується наявністю трьох внутрішніх двориків, кожен з яких має різні розміри та функції.

Розкішна місцина / Фото Archdaily

Центральний відкритий простір сприяє добробуту внутрішнього клімату, забезпечуючи природну вентиляцію внутрішніх приміщень впродовж літа та приплив сонця в зимовий період.

Відкриті простори – основна ідея дизайнерів / Фото Archdaily

Артикуляція просторів та розташування отворів є результатом ретельного дослідження. Метою було визначити безліч візуальних взаємозв’язків між внутрішніми просторами та оточенням, обрамляючи різні частини пейзажу з кожної кімнати.

Басейн – обов'язковий атрибут італійської вілли / Фото Archdaily

Основною ідеєю дизайну є прогресивне відкриття внутрішніх просторів, які обертаються навколо центрального внутрішнього дворика.

Цей дім – чудове місце, де можна відпочити від галасливого міста та насолодитися неквапливістю та спокоєм.