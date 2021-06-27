Сельская красота: невероятное восстановления музея бумаги в Китае

Музеи – это особые места, которые погружают в историю и позволяют почувствовать силу времени. О восстановлении волшебного музея бумаги в китайском Ханчжоу – читайте в материале.

Здание расположено в сельской местности, которая была хорошо известна производством бумаги. Благодаря индутрии интернет-торговли местность продолжает свою многовековую традицию.

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Музей бумаги станет новым публичным пространством, что сочетает выставку бумажной культуры и полезный опыт, который смогут перенять все посетители.

Традиционная сельская архитектура / Фото Archdaily

Музей состоит из четырех домов, которые образуют симметричный корпус. Деревянная конструкция со временем прогнила, а кирпичные стены были разрушены.

Новая жизнь музея / Фото Archdaily

Архитекторам удалось сохранить оригинальную постройку. Они укрепили стены, заменили балки и даже восстановили деревянную резьбу, что имеет большое историческое значение. Музей бумаги – это попытка возродить традиции в современном обществе, попытка связать промышленность с культурой, а традиции – с современностью.

Место, которое влечет посетителей / Фото Archdaily