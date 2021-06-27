Будівля розташована у сільській місцевості, яка була добре відома виробництвом паперу. Завдяки індутрії інтернет-торгівлі місцевість продовжує свою споконвічну традицію.

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Музей паперу стане новим публічним простором, що поєднує виставку паперової культури та корисний досвід, який зможуть перейняти усі відвідувачі.

Традиційна сільська архітектура / Фото Archdaily

Музей складається з чотирьох будинків, які утворюють симетричний корпус. Дерев’яна конструкція з часом прогнила, а цегляні стіни були зруйновані.

Нове життя музею / Фото Archdaily

Архітекторам вдалося зберегти оригінальну будівлю. Вони укріпили стінки, замінили балки та навіть відновили дерев'яну різьбу, що має вагоме історичне значення. Музей паперу – це спроба відродити традиції в сучасному суспільстві, спроба пов’язати промисловість із культурою, а традиції – із сучасністю.

Місце, яке вабить відвідувачів / Фото Archdaily