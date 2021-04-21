Карибское море является центром волшебных островов с невероятной историей. Именно здесь можно стать владельцем клочка пиратского убежища. Невероятный остров является частью Багамских островов и имеет 7 песчаных пляжей.

Согласно легенде, этот остров принадлежал банде пиратов – здесь была расположена их казна. Еще в 1700-х годах здесь висел флаг пиратов Карибского моря. Багамские рассказы говорят, что в 1715 году пират Лоу с командой захватили испанский галеон с многочисленным богатством. Легенды рассказывают, что значительная часть клада до сих пор не найдена – все подсказки ведут к этому острову.

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Уединенный остров имеет площадь в 21 гектар.

Загадочное убежище пиратов / Фото Robb Report

Компания Sterling Global Financial приобрела остров с целью шикарной застройки. Здесь планируют построить 26 домов. Каждый дом будет иметь панорамный вид на бирюзовое море. Стоимость одного дома будет стартовать от 4 миллионов долларов.

Шикарный проект / Фото Robb Report

Амбициозная разработка проекта должна завершиться в 2023 году. Здесь также будет построен отель и спа Montage на 50 номеров, несколько ресторанов и теннисные корты. Большой акцент сделан на истории острова – здесь планируют проложить тропы для поиска сокровищ.

Удивительный кусочек рая / Фото Robb Report

По прогнозам, этот проект должен стать одной из жемчужин Карибского моря. Удачная форма и расположение острова станет основой для успешности проекта. Здесь есть 7 семь невероятных пляжей и собственная пристань, где могут разместиться большие яхты.