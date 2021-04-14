Американская компания Amazon открыла проект здания, в котором стремится разместить более 25 тысяч работников. Новая башня расположена в Белвью – городе на берегу реки Вашингтон.

Компания представила предложенный дизайн второй офисной башни в рамках проекту Bellevue 600. Этот регион является одним из центров крупной компании – здесь работает около 75 тысяч сотрудников. Новый проект – это комфортное и перпективне место работы.

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Башня будет высотой 31 этаж и составлять часть кампуса площадью 3,5 акра. Здесь также расположена еще одна 43-этажная башня, которая уже строится.

Башни известной компании / Фото GeekWire

В башне будет размещено собственный торговый и выставочный площадка площадью 740 квадратных метров. Также на первом этаже будет общий доступ к новым арт-инсталляциям и кафе.



Место для экологического транспорта / Фото GeekWire

Для зоны отдыха здесь построят пешеходную дорожку шириной 4 метра. Зеленое пространство разделит открытую площадь и сад между двумя башнями.



Общественное пространство / Фото GeekWire

В планах компании разместить зону парковки для хранения велосипедов и открыть детский центр.