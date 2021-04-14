Американська компанія Amazon розкрила проєкт будівлі, в якій прагне розмістити понад 25 тисяч працівників. Нова вежа розташована у Белв'ю – місті на березі річки Вашингтон.

Компанія представила запропонований дизайн другої офісної вежі в рамках проєкту Bellevue 600. Цей регіон є одним з осередків великої компанії – тут працює близько 75 тисяч працівників. Новий проєкт – це комфортне та перпективне місце праці.

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Вежа буде заввишки 31 поверх і складатиме частину кампусу площею 3,5 акри. Тут також розташована ще одна 43-поверхова вежа, яка вже будується.

Вежі відомої компанії / Фото GeekWire

У вежі буде розміщено власний торговий та виставковий майданчик площею 740 квадратних метрів. Також на першому поверсі буде загальний доступ до нових арт-інсталяцій та кав'ярні.



Місце для екологічного транспорту / Фото GeekWire

Для відпочинкової зони тут збудують пішохідну доріжку шириною 4 метри. Зелений простір розділить відкриту площу та сад між двома вежами.



Громадський простір / Фото GeekWire

У планах компанії розташувати зону паркування для зберігання велосипедів та відкрити дитячий центр.