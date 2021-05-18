Новейшее образовательное учреждение находится в пустыне Тар на севере Индии. Школа Раджкумара Ратнавати была построена для более 400 девушек. Нью-Йоркская студия Diana Kellogg Architects обратила внимание на символы женственности для дизайна овальной школы.
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Структура учреждения похожа на форт и сочетается с окружающей средой. Здание будто вырастает из ландшафта.
Образовательное учреждение среди пустыни / Фото Dezeen
Школа возведена с использованием ручного резного песчаника местного производства. Фортоподобная конструкция имеет площадь 836 квадратных метров и состоит из трех круглых элементов.
Пространство для развития и обучения / Фото Dezeen
Я в конце концов остановилась на овальной форме, которая является репрезентативностью женственности и перекликалась с формулировкой бесконечности, – отмечает Диана Келлог.
Участки каменных стен созданы для охлаждения пространства / Фото Dezeen
Школа состоит из нескольких конструкций. Большая внешняя стена огибает периметр школы и защищает учебные классы. Также здесь есть овальный внутренний двор.