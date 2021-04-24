Квартира расположена в парижском районе Сен-Жермен-де-Пре. Мрачной квартире площадью 30 квадратных метров предоставили новый вид, который поражает простой гостиничной эстетикой.
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Владельцы квартиры переехали в столицу из сельской местности. Они хотели, чтобы их жилье напоминало уютный и простой отель.
Лоск минимализма / Фото Dezeen
Когда-то темная квартира превратилась в светлое пространство. Прямые линии прекрасно подчеркивают идею дизайна.
Гостиничное радушие / Фото Dezeen
Архитекторы удалили все перегородки, неровный деревянный пол и фальш-потолок, чтобы увеличить высоту пространства и подчеркнуть его балки.
Красота функциональности / Фото Dezeen
Эта квартира – замечательный пример светлой студии, которая станет теплым уголком для своих владельцев.