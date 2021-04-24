Квартира розташована у паризькому районі Сен-Жермен-де-Пре. Похмурій квартирі площею у 30 квадратних метрів надали нового вигляду, який вражає простою готельною естетикою.
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Власники квартири переїхали до столиці із сільської місцевості. Вони хотіли, щоб їхнє помешкання нагадувало затишний і простий готель.
Лоск мінімалізму / Фото Dezeen
Колись темна квартира перетворилася у світлий простір. Прямі лінії чудово підкреслюють ідею дизайну.
Готельна привітність / Фото Dezeen
Архітектори видалили всі перегородки, нерівну дерев'яну підлогу та фальш-стелю, щоб збільшити висоту простору та підкреслити його балки.
Краса функціональності / Фото Dezeen
Ця квартира – чудовий приклад світлої студії, яка стане теплим куточком для своїх власників.