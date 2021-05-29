Сила простоты: уютный деревянный дом, который доступен каждому

Для того, чтобы насладиться жизнью в собственном доме, не обязательно нужны большие средства. Какое решение предлагают австрийские архитекторы – читайте в материале.

Идея дома из ели возникла во время ремонта старого существующего дома. Оригинальный дом построили в два этапа.

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Подвал дома, который построили еще до Второй мировой войны, требовал небольшой реконструкции.

Дерево и функциональность создадут прекрасную атмосферу / Фото Archdaily

Верхний уровень не мог похвастаться большой площадью, ведь в повоеннное время никто не имел много ресурсов. Архитекторы решили обновить жилое пространство и предоставить ему современной функциональности.

Небольшой, но уютный дом / Фото Archdaily

Простая деревянная обшивка и недорогие материалы делают дом еконично выгодным. Вместе с тем в доме есть все необходимые комнаты и пространства, чтобы насладиться жизнью.

Архитекторы MWArchitekten уверены – создание жилья мечты не всегда требует больших затрат.