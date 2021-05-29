Ідея будинку з ялини виникла під час ремонту старого існуючого будинку. Оригінальний дім побудували у два етапи.

Цікаво Життя в стилі хюґе та скандинавська філософія: ЖК HYGGE вже на фінішній прямій

Підвал будинку, який збудували ще до Другої світової війни, потребував невеликої реконструкції.

Дерево та функціональність створють чудову атмосферу / Фото Archdaily

Верхній рівень не міг похизуватися великою площею, адже у повоєннний час ніхто не мав багато ресурсів. Архітектори вирішили оновити житловий простір та надати йому сучасної функціональності.

Невеликий, але затишний дім / Фото Archdaily

Проста дерев'яна обшивка та недорогі матеріали роблять будинок еконічно вигідним. Разом з тим у будинку є всі необхідні кімнати та простори, щоб насолодитися життям.

Архітектори MWArchitekten впевнені – створення житла мрії не завжди потребує великих затрат.