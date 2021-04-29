JCA House – это летняя резиденция в Байи, которая готова стать удобным пристанищем не только на время отдыха, но и в течение всего года.

Интересно Рай для выходных: в Чили построили замечательный тайник для отдыха от мира

Дом имеет прекрасную пространственную организцию, но также воплощает местные традиции строительства.

Тропическая красота / Фото Archdaily

Дом построен на большой деревянной платформе. Он имеет два блока: в меньшем блоке расположены общая комната, кухня, кладовая и туалет, а большой блок может похвастаться 5 номерами класса люкс.

Воплощение фантазий о райском отдыхе / Фото Archdaily

В подвале размещены комнаты обслуживания и кинотеатр. Также вилла имеет свой собственный бассейн.

Изысканный тропический интерьер / Фото Archdaily

Вилла JCA House – это тропическая сказка, что подарит отдых, воспоминания о котором останутся на всю жизнь.