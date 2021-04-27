Невеличкий дім збудований поблизу Пуертечілло – знаменитого пляжу, який люблять серфінгісти.

До речі Каюти на вершині скелі: фантастичний готель у диких горах Куби

Кутова форма кабіни надає гостям можливість постійно насолоджуватися панорамою на Тихий океан.

Чудові вечори поблизу океану / Фото Dezeen

Також довелося розчистити рослинність на ділянці, адже пріоритетним для власників був саме вигляд з вікна.

Атмофсера релаксу / Фото Dezeen

Каюта має площу в 57 квадратних метрів. Тут є кухня, вітальня, спальня та невелика ванна кімната – ідеальний прихисток на вікенд.

Неквапливий відпочинок / Фото Dezeen

Ця споруда – чудовий бюджетний вибір відпочинку від роботи та насолоди природними краєвидами.