В Техасе построили фантастический дом, который воплощает все фантазии о собственном жилье. Прекрасное расположение и наслаждение панорамой превращают этот дом в вершину мечтаний.

Американські фірми LaRue Architects та Britt Design Group відремонтували каюту 1950-х років на набережній в Остіні, перетворивши її на штатну резиденцію, що нагадує будинки на американському Півдні.

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Будинок розділений на дві частини центральним проємом, що чудово охолоджує будинок та створює відкритий простір для відпочинку.

Насолода оточенням будинку / Фото Dezeen

Дім розташований на чудовій ділянці площею 1,2 акра біля озера.

Чудова відкрита тераса / Фото Dezeen

Раніше цей будинок мав звичайну шестикутну форму 1950-ї років, а в 70-х до нього додали скромну прибудову. LaRue Architects та Britt Design Group перетворили його на справжній шедевр.

Архітектори зберегли форму будинку / Фото Dezeen

Власність придбала сімейна пара – Лу Ен та Дон Маклін. Тепер вони мають можливістю насолоджуватися своїм будинком та фантастичними краєвидами.

Місце для відпочинку / Фото Dezeen

Всередині команда використовувала нейтральні кольори та землисті матеріали, включаючи підлоги з білого дуба, щоб прив’язати будинок до його природного оточення.

Затишок поруч з басейном / Фото Dezeen