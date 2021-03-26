Життя над прірвою: унікальний дім на палях над річкою в Австралії
В Австралії збудували особливий дім, який розташований над урвищем поруч Великої океанської дороги. Резиденція є надзвичайним приватним місцем відпочинку та має мінімалістичний зовнішній вигляд.
Джерело:Archdaily
Дизайн будинку відповідає післявоєнній епосі та має австралійську типологію фібрового будинку на пляжі. Дім має прекрасний вид на Басову протоку та долину Крік.
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Елегантна міська резиденція підтримується на тонких колонах. Вона виступає назовні з крон дерев, що максимально покращує краєвид і дає більший доступ до сонячного світла.
Площа проєкту складає 70 квадратних метрів / Фото Аrchdaily
У будинку облаштовані дві просторі спальні кімнати, які мають великі розсувні двері, з яких відкривається вид на океан та прекрасну долину. У кінці коридору облаштовано чотиристоронній камін, оброблений чорною сталлю.
Прекрасна резиденція / Фото Аrchdaily
Усі технічні приміщення будівлі були приховані, що дозволило безперервно взаємодіяти з архітектурою та ландшафтом. Ванна кімната прихована за поворотними дверима, а мансардні вікна забезпечують природне освітлення.
Шикарні тераси на всю площу будівлі / Фото Аrchdaily
Скориставшись усіма перевагами північної орієнтації будівлі, скляна розсувна стіна та відкрита палуба максимально сприяють поєднанню життя в приміщенні та на відкритому повітрі.
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