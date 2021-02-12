Королевство Саудовская Аравия живет по строгим законам шариата, славится добычей нефти, золота и серебра. В последние годы в стране заботятся о стремительном развитии туризма, в результате чего появляется большое количество невероятных сооружений и комплексов.

Архитектурная студия Foster+Partners разработала проект пляжного рая. Это курорт, который будет состоять из 50 отелей, которые будут расположены на дельфиноподибном острове Шурайра, что является частью сети из 90 неразвитых островов у западного побережья Саудовской Аравии.

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Саудовская Аравия набирает обороты в быстром развитии лакшери туризма и строит невероятные комплексы.

Проект получил название "Coral Bloom" / Фото New Atlas

Большой проект пляжной роскоши будет также включать строительство аэропорта на соседнем материке.

Очаровательный водный мир Красного моря / Фото New Atlas

Острова будут питаться от солнечных панелей и ветряных турбин. Другие экологические особенности включают очистку сточных вод и использование переработки морской воды для орошения территории.

Очаровательный водный мир Красного моря / Фото New Atlas

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Комплексы курорта будут построены в форме морских кораллов Саудовской Аравии.

Отдых здесь будет невероятный / Фото New Atlas

Виллы и гостиницы разместят в песчаных дюнах, окружающих лагуну и пляжи.

Вечерний вид зданий / Фото New Atlas

Каждый комплекс курорта будет иметь разный уникальный дизайн. Сооружения будут возведены с использованием легких материалов и изготовлены за пределами острова.

Величественный островной комплекс / Фото New Atlas

Концепция острова разработана таким образом, чтобы сочетать отдых с прекрасной природной средой. Это место призвано создать роскошный опыт для гостей с момента их первого взгляда на курорт.