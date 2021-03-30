Компания LEV Development предлагает прекрасные условия для приобретения квартиры в ЖК LIFE STORY, который расположен рядом с Феофанией. О выгодной акции и особенности жилого комплекса – читайте в материале.

Довольно редко на рынке недвижимости можно найти жилье, которое будет соответствовать требованиям современности и вместе с тем позволит наслаждаться неторопливой жизнью. Таким местом стал LIFE STORY – жилой комплекс от LEV Development, который обеспечивает быстрый доступ как к активной жизни, так и неторопливого отдыха на природе.

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О ЖК LIFE STORY

Первое преимущество LIFE STORY – его расположение. Чтобы насладиться красотой природы, погулять с семьей и набраться вдохновения в парке Феофания, не нужно тратить много времени – достаточно лишь 7 минут неспешной прогулки.

Также здесь удобная транспортная развязка, которая необходима для быстрой жизни современного горожанина: станция метро "Теремки" расположена в 10 минутах от дома, а дорога в центр Киева займет 20 минут. Также рядом с домом есть остановка общественного транспорта.

Район возле ЖК LIFE STORY готов ответить на любой запрос: здесь есть медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков, государственные и специализированные лицеи. Рядом расположены торговые центры Магеллан, Эпицентр, ART mall, Metro cash&carry и Аракс, а музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детское город профессий" готовы порадовать любителей развлечений.

Чикагский стиль архитектурного дизайна комплекса делает LIFE STORY пространством, куда хочется возвращаться и которым легко гордиться. ЖК LIFE STORY состоит из двух секций и будет иметь 16 этажей. Замечательный фасад будет украшать продуманное художественное освещение дома. Крыша домов также наполнена приятным освещением: здесь можно будет охотно наблюдать за ночным городом, а утром насладиться занятием йогой.

Представительские этажи в ЖК LIFE STORY готовы не только порадовать фантастическими панорамными видом, но и гарантировать дополнительную приватность.

Концептуальное и красивое жилье вблизи невероятного парка Феофания – это комплексное жилье с дизайнерским подходом, продуманной инфраструктурой и множеством зеленых зон. ЖК LIFE STORY будет замечательным островком спокойствия, где хочется жить и шагать к новым жизненным свершениям.

Об акции

До 1 мая компания LEV Development предоставляет прекрасную возможность приобрести квартиры в ЖК LIFE STORY в беспроцентную рассрочку на 12 месяцев.

Количество квартир, которые можно приобрести на акционных условиях, ограничено, поэтому если вы мечтали о современном жилье, которое готово ответить на все потребности современной жизни и максимально экономить ваше время – не медлите, а делайте смелый шаг навстречу своей мечте.

Узнать больше об акции, преимуществах и цены квартир в ЖК LIFE STORY можно на сайте LEV Development и в отделах продаж: