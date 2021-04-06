Сохранение народной стройки: поразительно этническое поселение в Таиланде
Новейший проект в поселке Таиланда рассматривает архитектуру как взаимосвязь между зданиями и культурой. Это сочетание традиционной техники строительства, которая передавались из поколения в поколение, и новых технологий.
Источник:Archdaily
Проект позволил архитектору тщательно рассмотреть поселения в поселке Чианг-Рай. Меняющийся социально-культурный ландшафт способствует ухудшению строительной ситуации в стране.
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Площадь проекту составляет 565 квадратных метров. Строительством и реставрацией занималась архитектурная студия Creative Crews.
Народные дома обновлены с использованием современных пристроек, или демонтируются и продаются как рекультивирована древесина.
Невероятные сооружения / Фото Аrchdaily
В проекте большое внимание уделяется взаимосвязи формы и материалов. Архитектор отметил, что форма и материя тесно переплетаются, но они являются двумя разными сущностями.
Замечательный уют / Фото Аrchdaily
Основным строительным материалом был избран древесину с демонтированных домов. Архитектор решил сохранить суть оригинальных зданий частями, а не восстанавливать их в целом.
Прекрасное место / Фото Аrchdaily
Материалы, из которых состоят оригинальные здания, сохраняются как отдельные компоненты. Была проведена большая реставрация отдельных частей, чтобы минимизировать затраты на строительство и потерю материалов.
Волшебный проект / Фото Аrchdaily
Некоторые детали были разработаны для имитации методов народной построения, другие были обновлены и усовершенствованы для обеспечения целостности конструкции.
В конце концов, проект AHSA FARMSTAY позволил архитектору продемонстрировать, что народная архитектура может быть обновлена и готова отвечать на вызовы современности.
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