Новейший проект в поселке Таиланда рассматривает архитектуру как взаимосвязь между зданиями и культурой. Это сочетание традиционной техники строительства, которая передавались из поколения в поколение, и новых технологий.

Проект позволил архитектору тщательно рассмотреть поселения в поселке Чианг-Рай. Меняющийся социально-культурный ландшафт способствует ухудшению строительной ситуации в стране.

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Площадь проекту составляет 565 квадратных метров. Строительством и реставрацией занималась архитектурная студия Creative Crews.

Народные дома обновлены с использованием современных пристроек, или демонтируются и продаются как рекультивирована древесина.

Невероятные сооружения / Фото Аrchdaily

В проекте большое внимание уделяется взаимосвязи формы и материалов. Архитектор отметил, что форма и материя тесно переплетаются, но они являются двумя разными сущностями.

Замечательный уют / Фото Аrchdaily

Основным строительным материалом был избран древесину с демонтированных домов. Архитектор решил сохранить суть оригинальных зданий частями, а не восстанавливать их в целом.

Прекрасное место / Фото Аrchdaily

Материалы, из которых состоят оригинальные здания, сохраняются как отдельные компоненты. Была проведена большая реставрация отдельных частей, чтобы минимизировать затраты на строительство и потерю материалов.

Волшебный проект / Фото Аrchdaily

Некоторые детали были разработаны для имитации методов народной построения, другие были обновлены и усовершенствованы для обеспечения целостности конструкции.

В конце концов, проект AHSA FARMSTAY позволил архитектору продемонстрировать, что народная архитектура может быть обновлена и готова отвечать на вызовы современности.