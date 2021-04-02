В Австрии создали небольшой домик, который быстро завоевал популярность среди минималистов. Чем замечательно это крошечное помещение – читайте в материале.

Крошечные домики, которые вызвали много скептических замечаний и насмешек, завоевывают все большую армию поклонников и набирают популярность по всему миру.

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Пандемия и карантин заставили людей пересмотреть приоритеты, поэтому уменьшение количества вещей и свободное перемещение приобрели новое значение. В материальной гонке становится все меньше участников.

Наслаждение гармонией / Фото Treehugger

Австрийские архитекторкы Анна Буш и Моника Биньковская спроектировали крошечный дом своей мечты. Дом уже построен, а в сети не только одобрили идею, но и начали делать заказ похожих проектов.

Все необходимое и ничего лишнего / Фото Treehugger

Расположение у озера и эффективное планирование с экономией пространства делает этот домик не только пригодным к жизни, но и вполне уютным местом, которое позволяет сосредоточиться на себе и окружающей среде.

Сон в объятиях природы / Фото Treehugger

Крошечные дома – хорошая идея экономного собственного жилья, которая позволит наслаждаться природой и не гнаться за ненужными вещами.