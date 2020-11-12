VG Horse Club – это современный комплекс для лошадей. Для животных здесь созданы условия на уровне спа-центра. Кроме просторного стойла и многочисленных площадок для тренировок, лошади здесь регулярно принимают душ и ходят в солярий. Больше об огромном конный клубе – читайте в материале.

О конном комплексе недалеко от Харькова пишет известный архитектурный журнал Archdaily.

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Разместить базу здесь решили учитывая близость к реке и удаленности от шумных автомобильных дорог. Конечно ключевую роль на территории комплекса играют конюшни, две арены для верховой езды (крытую и открытую), круглые учебные площадки, административный центр и другие помещения.



Так выглядит стойло в конюшне / Фото Archdaily

К тому же, для лошадей созданы солярии, души, климат-контроль и даже аудиосистема. Похожий сервис здесь получают и всадники – для спортсменов доступны комнаты, которые предоставляют гостиничные услуги.



С такими условиями Харьков сможет принимать международные соревнования / Фото Archdaily

Украшением комплекса является большая крытая арена, которая заполнена песком и местами для зрителей. Главный фасад административного центра, что выходит к главному входу, построенный из грубых дубовых бревен. Дерево указывает на вход и поглощает свет, который исходит изнутри.



Грубое дерево – визуальная принадлежность назначения здания / Фото Archdaily

При строительстве использовали промышленные материалы, которые делают клуб похожим на завод. Кроме профессиональных спортсменов, на территории комплекса занимаются все желающие овладеть верховую езду.

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