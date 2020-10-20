Китайские инженеры креативно решили проблему релокации для автовокзала города Сямынь. После 5 лет эксплуатации большое сооружение, которое имеет 2 подземных этажа и 3 над землей, стояло на пути строительства новой скоростной железной дороги. Вместо того, чтобы сносить терминал, специалисты решили его просто перенести. Как это происходило - читайте в материале.

Вес терминала составляет около 30 тысяч тонн, информирует New China TV.

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Автовокзал города Сямынь возвели в 2015 году, что на юго-востоке Китая. Впрочем, новый генеральный план предусматривал строительство в этом месте ветви скоростной железной дороги. В результате часть 162-метрового здания вокзала лежала просто поперек будущего полотна.



Процесс переноса был хлопотным / Скриншот New China TV

После тщательных подсчетов, оказалось, что переносить огромное сооружение будет дешевле, чем сносить его.

Однако, такое решение предусматривало перенос автовокзала на 90 градусов по горизонтали, используя одну из сторон в качестве опорной точки.



Терминал на старом месте простоял около 5 лет / Скриншот New China TV

Сначала длился этап подготовки, он предусматривал расчистку всего "пути", который должно было преодолеть здание, а также установку здесь специальных рельсов. После этого помещения нужно было снять со старого фундамента и подготовить на новом месте аналогичный.



Также теперь придется менять адрес автовокзала / Скриншот New China TV

После этого на 532 гидравлических домкратах, которыми руководила компьютерная программа, автовокзал посадили на рельсы. Тогда домкраты по очереди переносили здание на соседнюю улицу.



Домкраты успешно выполнили свою функцию / Скриншот New China TV

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В общем весь процесс занял 40 дней, что в несколько раз быстрее, чем строительство нового терминала. Обошлась такая акция власти Китая в 7,5 миллиона долларов.

Смотрите видео переноса автовокзала в Китае: