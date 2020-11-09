В Хельсинки, что является столицей Финляндии, открыли обновленный олимпийский комплекс. Открытие приурочили к 90-летию арены. Сооружение будет принимать матчи из различных спортивных соревнований, ведь после реконструкции оно соответствует требованиям международных организаций. Больше об отремонтированном стадионе – читайте в материале.

Именно на этом стадионе состоялись тринадцатые по счету летние Олимпийские игры, пишет Archdaily.

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Для многих финнов этот стадион является одним из символов рассвета новой эры для молодой нации. Башня рядом с ареной даже была изображена на почтовой марке и открытке с Олимпиады в 1952 году. С тех пор на стадионе сделали уже четвертую реконструкцию.



Башня рядом со стадионом является одним из самых узнаваемых символов финской столицы / Фото Archdaily

После многочисленных реноваций первоначальная архитектура немного размылась, но главной целью было приспособление стадиона с новейшими требованиями МОК и ФИФА.

Новый объект сохранил свою узнаваемость и одновременно получил импульс для оживления событий в чаше арены.



Белым цветом красили все бетонные поверхности / Фото Archdaily

Оштукатуренные фасады и бетонные конструкции с кирпичной кладкой были восстановлены в первоначальном виде. Также старые ряды скамеек заменили новыми отдельными сиденьями, а новый навес почти полностью покрывает трибуны. Расширили площадь подтрибунных помещений и обновили беговые дорожки.



Стадион сегодня вмещает около 40 000 зрителей / Фото Archdaily

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Важным аспектом также стало покраска обычного серого бетона в белый цвет.

Смотрите больше фото обновленного олимпийского стадиона в Хельсинки: