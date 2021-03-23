Відповідність сучасності руками студентів: неймовірна реконструкція міської площі у Хорватії
Головна площа хорватського міста Шибеник зазнає неймовірних змін. Проєкт створили студенти архітектурного факультету Загребського університету.
Джерело:Archdaily
Нова головна площа Шибеника спроєктована як інтегрований міський, соціальний та інфраструктурний простір, що створює відкритий діалог між середньовічним та сучасним містом.
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Спочатку Поляна – таку назву має площа – була рівнинною вершиною скелястого мису прямо перед середньовічними міськими воротами.
Гармонія історії та сучасності / Фото Archdaily
Специфічна просторова конфігурація площі набула остаточних обрисів наприкінці 1800-х років.
Вуличний комфорт / Фото Archdaily
Студенти-архітектори Загребського університету перетворили Поляну у динамічний простір, який стане центральним сполучним механізмом для міських громадських місць.
Чудовий простір для прогулянки та зустрічей / Фото Archdaily
Просторові "складки" утворюють місця соціальних зборів: відкриті трибуни та сцени, міст, навіс та фонтан.
Нова площа – чудовий проєкт хорватських студентів, який сприятиме єднанню суспільства та служитиме майбутніх поколінь.
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