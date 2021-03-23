Головна площа хорватського міста Шибеник зазнає неймовірних змін. Проєкт створили студенти архітектурного факультету Загребського університету.

Нова головна площа Шибеника спроєктована як інтегрований міський, соціальний та інфраструктурний простір, що створює відкритий діалог між середньовічним та сучасним містом.

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Спочатку Поляна – таку назву має площа – була рівнинною вершиною скелястого мису прямо перед середньовічними міськими воротами.

Гармонія історії та сучасності / Фото Archdaily

Специфічна просторова конфігурація площі набула остаточних обрисів наприкінці 1800-х років.

Вуличний комфорт / Фото Archdaily

Студенти-архітектори Загребського університету перетворили Поляну у динамічний простір, який стане центральним сполучним механізмом для міських громадських місць.

Чудовий простір для прогулянки та зустрічей / Фото Archdaily

Просторові "складки" утворюють місця соціальних зборів: відкриті трибуни та сцени, міст, навіс та фонтан.

Нова площа – чудовий проєкт хорватських студентів, який сприятиме єднанню суспільства та служитиме майбутніх поколінь.