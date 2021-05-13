Общественный центр расположен рядом с озером и большим парком. Проект создала известная архитектурная студия MAD. Комплекс будет увенчан сплошной крышей, которая имеет вид брезента, что сдувается ветром.

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Общественный центр – это место, которое должно привлекать молодежь и пожилых людей. В новейшем проекте постарались удовлетворить требования всех поколений.

Комплекс будущего для всех поколений / Фото Dezeen

Здания покрыты волнообразной сплошной крышей. Здесь планируют разместить Научно-технический музей, Центр активности женщин и Центр деятельности молодежи.

Мы создали волнообразное кольцо, которое послужит местом общения и отдыха, – сказали архитекторы.

Уникальный проект / Фото Dezeen

Все три здания соединены под сплошной крышей. Таким образом студия надеется создать ощущение единства и слаженности. Кроме того, этим решением удалось повысить энергетическую эффективность и избежать дублирования пространств.



Невероятное расположение / Фото Dezeen

Застекленные стены соединяют интерьер с окружающими парковыми участками.

Место общения / Фото Dezeen

Уровень земли выходит на большой газон. Навес на крыше вокруг газона также образует большую ландшафтную террасу, которая окружена зелеными насаждениями.



Замечательное пространство / Фото Dezeen

Терраса расширяется и окутывается по периметру вокруг культурных зданий. Так образуется поднятая дорожка длиной 350 метров.