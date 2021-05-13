Громадський центр розташований поряд з озером та великим парком. Проєкт створила відома архітектурна студія MAD. Комплекс буде увінчаний суцільним дахом, який має вигляд брезенту, що здувається вітром.
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Громадський центр – це місце, яке має приваблювати молодь та людей похилого віку. У новітньому проєкті постаралися задовільнити вимоги всіх поколінь.
Комплекс майбутнього для всіх поколінь / Фото Dezeen
Будівлі покриті хвилеподібним суцільним дахом. Тут планують розмістити Науково-технічний музей, Центр активності жінок та Центр діяльності молоді.
Ми створили хвилеподібне кільце, яке послужить місцем спілкування та відпочинку, – сказали архітектори.
Унікальний проєкт / Фото Dezeen
Всі три будівлі з'єднані під суцільним дахом. Таким чином студія сподівається створити відчуття єдності та злагодженості. Окрім того, цим рішенням вдалося підвищити енергетичну ефективність та уникнути дублювання просторів.
Неймовірне розташування / Фото Dezeen
Засклені стіни з'єднують інтер'єр із навколишніми парковими ділянками.
Місце спілкування / Фото Dezeen
Рівень землі виходить на великий газон. Навіс на даху навколо газону також утворює велику ландшафтну терасу, яка оточена зеленими насадженнями.
Чудовий простір / Фото Dezeen
Тераса розширюється й огортається по периметру навколо культурних будівель. Так утворюється піднята доріжка довжиною 350 метрів.