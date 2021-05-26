Совершенная строгость: в Китае появилась новая бизнес-школа

Школы бизнеса – это особые архитектурные объекты, которые должны соответствовать множеству требований. Какое решение нашли в Китае – подробнее в материале.

Проект нового места для корпоративного обучения в месте Шаосин является творением фирмы LYCS Architecture.

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Бизнес-школа KINCANG расположена в очень живописном месте вблизи реки. Новое здание максимально использует экстерьер и взаимодействует с ландшафтом.

Традиционный внешний вид / Фото Archdaily

Озеро Цзянь, расположенное вблизи, позволяет делать полезные перерывы от обучения, например прогулка на лодках или неторопливые размышления у воды.

Природа является одним из главных мотивов здания / Фото Archdaily

Удаленность школы от шумных районов города позволяет сосредоточить внимание работников на совершенствовании своих знаний и навыков.

Невероятное место / Фото Archdaily

Общая площадь дома составляет 1625 квадрнатних метров. Здесь есть учебные классы, комнаты для переговоров, библиотека и все необходимые помещения для комфортного и эффективного обучения.

Замечательное место для совершенствования / Фото Archdaily