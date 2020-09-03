Популярные архитектурные издания Calvert Journal и ArchDaily продолжают коллаборацию, которая посвящена освещению архитектурных проектов родом из социализма. Речь идет о постройках спроектированных архитекторами из Восточной и Центральной Европы в эпоху господства на этих просторах коммунизма. Предлагаем читателям подборку тогдашних кинотеатров.

Всего издания покажут 50 монументальных сооружений эры социализма, информирует Archdaily.

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5 кинотеатров родом из социализма

Кинотеатр "Октябрь" / Минск, Беларусь

Здание было построено еще в 1967 году / Фото Archdaily

Кинотеатр "Октябрь" был построен к 50-летию Советского Союза. Долгое время кинотеатр был самым большим в Беларуси, впрочем позже оборудование устарело и после получения независимости Беларуси, его осовременили и открыли повторно.

Сегодня здесь 11 залов и современное цифровое оборудование. Впрочем внешне кинотеатр остался типичным советским монументальным сооружением.

Кинотеатр "Пушкинский" / Москва, Россия

Зданию уже почти 60 лет / Фото Archdaily

Масштабное сооружение поднято над землей, оно стоит на 25 колоннах. Лестница в кинотеатр начинается в соседнем сквере, а сам кинотеатр расположен на площади имени Пушкина.

В 2011 году в кинотеатре сделали ремонт, предоставив стеклянную завесу и сетку из нержавеющей стали над входом.

Кинотеатр "Россия" / Ереван, Армения

Сегодня здесь располагается торговый центр / Фото Archdaily

Построенный между 1968 и 1975 годами, кинотеатр способен был вместить 2500 посетителей. Его дизайн состоит из 2 больших бетонных элементов, похожих на паруса.

Внешний вид должен олицетворять горы Арарат. Что касается интерьера, то он состоит из центрального атриума, который очерчен лестницей.

Кинотеатр "Космос" / Житомир, Украина

Здание открыли в 1987 году / Фото Archdaily

Похожих кинотеатров в Украине довольно много, но этот отличается своим фасадом от архитектора Василия Микитенко, который орнаментировал сооружение "галактическими" композициями из небольших мозаик, Фасад должен был прославлять освоение космоса, поэтому графические композиции архитектора были подчеркнуты звездными элементами.

Кинотеатр "Арман" / Алматы, Казахстан

Помещение открыли еще в 1967 году / Фото Archdaily

Кинотеатр сумел сохранить свою первоначальную деятельность по сей день, именно здесь впервые в городе показывали 3D-фильмы. После распада Советского Союза кинотеатр временно превратили в танцевальный клуб.

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Впрочем, позже он стал местом проведения международных кинофестивалей и премьер. Здание отличается барельефами на фасаде, которые прославляют советскую науку.