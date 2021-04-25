Черно-белый студенческий комплекс занимает целый квартал в Западном Лос-Анджелесе. Балконы и большие общие пространства позволяют наслаждаться замечательными окрестностями.
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Westgate1515 построен на месте бывшего автосалона и простирается вдоль бульвара Санта-Моника. Это линия, соединяющая несколько зон города.
Современный дизайн здания гармонично влился в город / Фото Dezeen
В комплексе живут студенты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Дорога от общежития до кампуса составляет 3 мили.
Открытые пространства гарантируют превосходный студенческий досуг и способствуют общению / Фото Dezeen
Westgate1515 предлагает однокомнатные и двухкомнатные апартаменты, а также студии. Площадь квартир составляет от 56 до 121 квадратных метров.
Блоки имеют базовую обработку, такую как белые стены и деревянный или ковровый пол. Совместные удобства комплекса включают бассейн, фитнес-центр и коворкинг.
Жилье современных студентов / Фото Dezeen
Westgate1515 – это классный студенческий комплекс, который должен вдохновить другие университеты осовременивать жилье своих студентов.