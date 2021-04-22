Мадридський архітектор переконаний, що майбутнє освітнього процесу належить великим відкритим просторам.
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Відкритість приміщень сприятиме швидкій адаптації до нових викликів та сприятиме обміну думками та творчій командній роботі.
Масштабність простору / Фото Dezeen
Також це спонукатиме студентів призвичаюватися до офісного життя, адже компанії також перейшли на новий режим роботи.
Атмосфера свободи / Фото Dezeen
Окрім того, ніхто не прив'язаний до конкретного місця, що дозволяє звикнути до режиму віддаленої роботи.
Коворкінг відкритий для всіх бажаючих / Фото Dezeen
Швидка адаптація для здобуття затребуваних навичок – такою має бути освіта майбутнього.