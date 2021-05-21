Супруги назвали 6-гектарную собственность KuKu Farms. Кроме возведения долгожданного дома Мила Кунис и Эштон Катчер занимаются здесь восстановительным земледелием, целью которого является естественное повышение качества почвы. Пара поженилась в 2015 году и с тех пор работала над созданием своего идеального семейного дома.

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Звездный проект удался благодаря коллаборации архитектора Говарда Бакена и дизайнера интерьера Вики Чарльз.

Шикарный дворик и бассейн / Фото People

Мы хотели дом, а не имение, – именно так говорит Эштон Катчер.

В изысканной постройке выдержанный дизайн и невероятные детали.

Стеклянная гостиная / Фото People

По замыслу дом должен был выглядеть как старый сарай, который превращен в виллу. Проект современного фермерского дома воплотился в жизнь благодаря идеально подобранным материалам, среди которых регенерированное дерево, бетон и стекло.

Звездная семейная пара в своем новом доме / Фото People

На 6 гектарах земли расположены главный дом, хижина для гостей, сарай для развлечений и павильон для барбекю на заднем дворе. Вся недвижимость питается от солнечной энергии.

Просторная столовая / Фото People

В дизайне использовали предметы интерьера из их прошлых домов, в частности кресла в стиле трона, заказанные Катчером в Индии, и хрустальную люстру, которая украшает сарай для развлечений.