Спасение экологии и вторичное использование: как в Эквадоре старую цистерну превратили в бар

В Эквадоре открыли необычное место – бар, который сделан из цистерны. Открытый павильон состоит из переработанного резервуара и открытой террасы. Это любимое место сбора рыбаков и любителей природы, ведь рядом расположены живописная река и лесопарк.

Архитектурная студия Urdiales Estudio de Arquitectura разработала открытое развлекательное пространство в городе Макас. Теперь на месте пустыря появилась территория, где можно скрыться от городской беготни.

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Когда-то цистерна использовалась в уходе за скотом и орошении. Однако с приходом новых технологий резервуар вышел из строя. Вместо того, что списать бак на свалку, хозяева с помощью дизайнеров превратили его в бар.

Особенное пространство / Фото Сontemporist

Бар оборудован деревянной перголой с полупрозрачным кровельным поликарбонатом и керамической плиткой.

Пергола – садово- парковое сооружение , набор легких арок , соединенных между собой поперечными балками.

В баре использованы теплые цвета, которые сочетаются с органическими и геометрическими узорами. Таким образом создано современное пространство с собственным характером.



Место для встреч и тихих разговоров / Фото Сontemporist

Ночью уникальная территория освещается продуманной светодиодной подсветкой, создающей невероятную романтическую атмосферу.