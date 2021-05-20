Отель "Звездные войны: галактический звездный крейсер" расположен в аттракционе "Звездные войны: Край галактики" в голливудских студиях Disney. Гости смогут стать героем своей собственной уникальной сюжетной линии, находясь на звездном крейсере "Галикон".

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Новый захватывающий отель должен открыть свои двери в 2022 году. При открытии туристического комплекса планируют сделать масштабное представление с обучением владения световыми мечами и живыми шоу на корабле.

Фантастическое пространство / Фото The Sun

Гости в течение пребывания на космическом корабле смогут создавать собственные уникальные приключения. Каждый сможет взаимодействовать с персонажами и экипажем.



Невероятный опыт / Фото The Sun

Сюжетные линии планируют разыгрывать по-разному. По прибытии гости попадают в гиперпространство, а затем – в главный атриум корабля.

Интерьер кают / Фото The Sun

Во время ужина в бортовом ресторане будут проходить живые выступления. На территории отеля будут организовывать разнообразные тренировки с использованием световых мечей и спецэффектов.



Космический номер / Фото The Sun

Каюты на борту будут оборудованы двухместными и двухъярусными спальными местами. В отеле будут 32 обычных каюты и два номера высокого класса.

Никакие расценки пока не подтверждены, ведь пока продолжается строительство, однако по слухам отдых в космическом отеле будет не из дешевых. На одноместные стандартные номера начинаются от 3 тысяч долларов, тогда как каюта на пять человек стоить до 7 тысяч долларов.