Архітектурна студія Urdiales Estudio de Arquitectura розробила відкритий розважальний простір у місті Макас. Тепер на місці пустиря виникла територія, де можна втекти від міської біганини.

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Колись цистерна використовувалася у догляді за худобою та зрошенні. Однак з приходом новітніх технологій резервуар вийшов з експлуатації. Замість того, що списати бак на сміттєзвалище, господарі з допомогою дизайнерів перетворили його на бар.

Особливий простір / Фото Сontemporist

Бар обладнаний дерев’яною перголою з напівпрозорим покрівельним полікарбонатом та керамічною плиткою.

Пергола – садово-паркова споруда, набір легких арок, з'єднаних між собою поперечними балками.

У барі використано теплі кольори, які поєднані з органічними та геометричними візерунками. У такий спосіб створено сучасний простір з власним характером.



Місце для зустрічей та тихих розмов / Фото Сontemporist

Вночі унікальна територія освітлюється продуманим світлодіодним підсвічуванням, що створює неймовірну романтичну атмосферу.