Мумбаи – многомиллионный город, население которого постоянно растет. С помощью новых универсальных жилых комплексов агломерация может обеспечить помещения для всех желающих.

Многофункциональный комплекс расположен в одном из самых густонаселенных районов Мумбаи – индийском городе на побережье Аравийского моря. Это второй город в мире по численности населения – по приблизительным оценкам здесь проживает 14 милионов человек.

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Проект имеет впечатляющие размеры и площадь в 19 тисяч квадратных метров.

Экстерьер здания / Фото Archdaily

Это многофункциональный комплекс, который будет использоваться для коммерческих и жилых целей. Он отмечен премией WA World Architecture Community Awards за уникальный подход к дизайну.

Легкость здания создана с помощью опорных панелей / Фото Archdaily

Комплекс создан архитектурной студией Symbiosis. Сначала здание состояло из шести коммерческих этажей. Впоследствии сверху было добавлено двенадцать дополнительных этажей, соединенных балками, сдерживающих нагрузки.

Волнистая поддержка фасада / Фото Archdaily

Естественно, что новые этажи нуждались в дополнительной поддержке, поэтому дизайнеры изменили дизайн, что привело к уникальной фасадной сетке здания.