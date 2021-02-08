Волнистые линии и уникальная форма: новый многофункциональный комплекс в миллионном Мумбаи
Мумбаи – многомиллионный город, население которого постоянно растет. С помощью новых универсальных жилых комплексов агломерация может обеспечить помещения для всех желающих.
Источник:Archdaily
Многофункциональный комплекс расположен в одном из самых густонаселенных районов Мумбаи – индийском городе на побережье Аравийского моря. Это второй город в мире по численности населения – по приблизительным оценкам здесь проживает 14 милионов человек.
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Проект имеет впечатляющие размеры и площадь в 19 тисяч квадратных метров.
Экстерьер здания / Фото Archdaily
Это многофункциональный комплекс, который будет использоваться для коммерческих и жилых целей. Он отмечен премией WA World Architecture Community Awards за уникальный подход к дизайну.
Легкость здания создана с помощью опорных панелей / Фото Archdaily
Комплекс создан архитектурной студией Symbiosis. Сначала здание состояло из шести коммерческих этажей. Впоследствии сверху было добавлено двенадцать дополнительных этажей, соединенных балками, сдерживающих нагрузки.
Волнистая поддержка фасада / Фото Archdaily
Естественно, что новые этажи нуждались в дополнительной поддержке, поэтому дизайнеры изменили дизайн, что привело к уникальной фасадной сетке здания.
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