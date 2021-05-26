Спортивное будущее: в Ханчжоу построили экспериментальную школу по олимпийским видам спорта

Экспериментальная школа и детский сад в городе-миллионнике Ханчжоу будет специализироваться на олимпийских видах спорта. Ее расположение просто идеальное – рядом с Чашей лотоса, главным стадионом Азиатских игр 2022 года.

Школа имеет впечатляющую площадь в более 95 тысяч квадратных метров. Архитекторы создали идеальное планирование, имплантируя новое пространство на основе решения главных функций школы.

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Здесь планируют открыть жилой и спортивный центр с уникальным оборудованием, открытую спортивную площадку и помещение для родителей. Инновационный центр оборудован в сочетании с главным северным входом в кампус.



Космический потенциал / Фото Archdaily

Пространство школы разделено на несколько основных уровней. Административный, учебный, жилой и спортивный центры соединены через белую основу внизу. В верхней части учебной зоны использовали теплые цвета и имитацию деревянных и алюминиевых панелей.



Инновационное образовательное пространство / Фото Archdaily

Верхний этаж учебной зоны оборудован покатой крышей с культурной атмосферой. Двускатная крыша эффективно блокирует повышенный уровень шума и обеспечивает тишину. Крыша создает красивый фасад, благодаря чему жители соседних зданий могут почувствовать характерные пейзажи кампуса.