Школа має вражаючу площу у понад 95 тисяч квадратних метрів. Архітектори створили ідеальне планування, імплантуючи новий простір на основі вирішення головних функцій школи.

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Тут планують відкрити житловий та спортивний центр з унікальним обладнанням, відкритий спортивний майданчик та приміщення для батьків. Інноваційний центр обладнаний у поєднанні з головним північним входом в кампус.



Космічний потенціал / Фото Archdaily

Простір школи поділений на кілька основних рівнів. Адміністративний, навчальний, житловий та спортивний центри з'єднані через білу основу внизу. У верхній частині навчальної зони використали теплі кольори та імітацію дерев’яних та алюмінієвих панелей.



Інноваційний освітній простір / Фото Archdaily

Верхній поверх навчальної зони обладнаний похилим дахом з культурною атмосферою. Двосхилий дах ефективно блокує підвищений рівень шуму та забезпечує тишу. Дах створює красивий фасад, завдяки чому мешканці сусідніх будівель можуть відчути характерні пейзажі кампусу.