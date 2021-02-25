Власне помешкання – це інвестиція на все життя, тому вкрай важливо, щоб вона була вдала не лише з точки зору комфорту окремого мешканця, а й відповідала суспільним цінностям та невпинно надихала на нові звершення. LEV Development вдається створювати квартири, які не лише відповідають усім потребам мешканців, а й взаємодіють з навколишнім простором та несуть у собі важливі ідеї.

LEV Development – це девелоперська компанія, що за 5 років на ринку встигла поповнити свій портфель 13 проєктами, 5 з яких вже успішно введені в експлуатацію.

Але кількість – це взагалі не той критерій, на який орієнтується девелопер. Місія команди полягає не в забезпеченні мешканців бетонними коробками, а у створенні простору, в якому хочеться жити щасливо, який буде надихати та стане місцем сили.

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Перед стартом будівництва компанія запитує себе, чим проєкт буде корисним, що він зможе дати суспільству, які важливі цінності він буде уособлювати та передавати оточенню. Дизайн проєкту створюється таким чином, щоб будинок гармонійно взаємодіяв із середовищем та постійно надихав своїх мешканців, спонукав змінити стиль та якість життя.

Оскільки сервіс має бути ідеальним, LEV Development створила власну управлінську компанію Service House, щоб особисто тримати на контролі комфорт та задоволення мешканців. Завдяки цьому у клієнтів LEV Development є можливість скористатися принципом «єдиного вікна» та отримати всі послуги, відповіді і консультації в одному місці, а не звертатися до різних служб.

Окрім того, кожен проєкт LEV Development – це особливі концептуальні архітектурні рішення, тому Service House дбає про них, як про свою дитину та гарантує збереження фасаду та дизайнерського інтер’єру.

Концепція представницьких поверхів – це одна з новинок українського ринку нерухомості, яку втілила саме компанія LEV Development. Верхні поверхи завжди приваблюють чудовими видами, але девелопер потурбувався, щоб це була далеко не єдина їхня перевага.

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Додаткова приватність завдяки підвищеній шумоізоляції та спеціальним перепусткам, які дають вхід на поверх лише мешканцям, особливий дизайнерський хол, якому позаздрять 5-зіркові готелі, спілкування з однодумцями та приголомшливі панорами – ось що отримують мешканці представницьких поверхів. Це унікальна пропозиція не залишить байдужими тих, хто дбає про непорушність своїх кордонів приватності та не любить втручання у свій внутрішній світ.

LEV Development намагається не лише слідкувати за трендами, а й задавати їх. Але інвестор Олександр Островський розуміє, що з плином часу тенденції ринку нерухомості можуть змінитися, тому ставиться до них по-філософськи.

Водночас ми розуміємо що історія дасть відповіді на всі наші поривання. Можливо, те, що сьогодні було важливо, колись буде підлягати знесенню, щоб розчистити наші прекрасні ілюзії для прийдешніх ідей і звершень, – розповів він.

LEV Development також став новатором у готельно-інвестиційному бізнесі. Lev City Hotel у Львові та Premier Resort Hotel в Буковелі стали першими мережевими готелями, що дозволяють отримувати пасивний дохід, не витрачаючи час на керування нерухомістю. Міжнародний готельний оператор повністю бере на себе обслуговування та теплу зустріч гостей, тож інвесторам не треба вивчати специфіку роботи бізнесу, а лише отримувати свої кошти.

Нерухомість від LEV Development наповнена натхненням та ідеями, в ній кожен може сконцентруватися на досягненні життєвих вершин, теплому спілкуванні з сім’єю та радісних митях у колі однодумців.